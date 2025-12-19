Milano 17:35
44.758 +0,66%
Nasdaq 22:00
25.346 +1,31%
Dow Jones 22:01
48.135 +0,38%
Londra 17:35
9.897 +0,61%
Francoforte 17:35
24.288 +0,37%

Borsa: Frazionale rialzo per il Dow Jones che porta a casa un mediocre +0,38%

Il Dow Jones chiude la seduta a 48.134,89 punti

In breve, Finanza
L'indice più importante di Wall Street riporta un guadagno dello 0,38% e termina a 48.134,89 punti.
