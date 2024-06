Al via il G7 di Borgo Egnazia: si parte con i vertici su Africa, Medio Oriente e Ucraina

(Teleborsa) - Inizia oggi l'attesoin Puglia. Tre giorni disui dossier principali, a partire da Medio Oriente e guerra in Ucraina. Oggi però il vertice si aprirà con una sessione dedicata all'Africa, al clima e allo sviluppo. Alle 12:45 è fissata la sessione su Palestina e Israele. Dalla prima bozza circolata in anticipo sembra che i leader del G7 si apprestano a chiedere addi accettare l'accordo didelineato dal presidente Usa Joe Biden. Nel documento gli alleati esorteranno Israele ad allentare l'escalation di una “offensiva militare su vasta scala” a Rafah, in linea con le indicazioni ordinate dalla Corte internazionale di Giustizia. “Esortiamo i Paesi che hanno influenza su Hamas” a contribuire per garantire che accetti un cessate il fuoco, si legge nella bozza di comunicato G7.Nel pomeriggio sarà invece il turno dell'Ucraina. Nella prima parte è prevista anche la presenza del. I leader del G7 metteranno in guardia lada. Alle 16 inizieranno invece gli incontri: tra questi, un faccia a faccia Meloni-Modi e uno Meloni-Biden. Alle 17 evento su Partnership for global infrastructure and investment, mentre alle 18 cerimonia delle bandiere, seguita dalla foto di famiglia. In serata si terrà aldi Brindisi la cena di gala offerta dal presidenteVenerdì mattina – alle 9:30 – si terrà la quarta sessione in formato G7 sulle migrazioni. Alle 11:30, quinta sessione in formato G7 su Indopacifico e sicurezza economica. Alle 13:30 a Borgo Egnazia arriverà invece ilche verrà accolto dalla presidente del Consiglio Meloni. A seguire, la sesta sessione con il Pontefice su Intelligenza artificiale, energia, Africa-Mediterraneo. Dopo la foto “di famiglia” con papa Francesco, alle 17:45 proseguiranno i bilaterali. Alle 18:45 ladel vertice in formato G7, con l’adozione delle conclusioni. Alle 20:30 esibizione musicale cone spettacolo di danza nella piazzetta di Borgo Egnazia.Sabato 15 giugno, ultimo giorno di summit, alle 9:30 proseguiranno gli ultimi incontri bilaterali. In conclusione, alle 14, ladella presidenza italiana.