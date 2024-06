Banca del Ceresio, Roberto Cerratti nuovo Responsabile Servizi di Investimento Svizzera

(Teleborsa) -, gruppo svizzero di proprietà della famiglia Foglia attivo da oltre 100 anni nel mondo finanziario internazionale, ha annunciato l'in Banca del Ceresio con il ruolo di Responsabile Servizi di Investimento Svizzera.Roberto Cerratti, classe 1976, raggiunge Ceresio Investorsdove ha ricoperto diverse posizioni specialistiche nell'ambito del private banking fino a ricoprire il ruolo di Head of Investment Consulting Ticino, in qualità di responsabile della consulenza specialistica d'investimento per clientela HNWI/UHNWI in Svizzera."L'ingresso di Roberto segna un'ulteriore tappa nell'evoluzione strategica di Ceresio Investors, con", spiega Gabriele Corte, Direttore Generale Banca del Ceresio.