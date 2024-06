Finint Investments, Giuseppe Zafarana nominato presidente

Eni

(Teleborsa) - L'assemblea dei soci di, società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Finint, ha deliberato la nomina delquale nuovo Consigliere efino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.Zafarana, che ricopriva la carica dal 2016 e che è Vicepresidente del Gruppo Banca Finint e Presidente di Finint Private Bank.Nato a Piacenza nel 1963, il Generale Zafarana ha svolto una, di cui ha ricoperto i principali ruoli di comando fino a diventarne, dal 2019 al 2023, Comandante Generale. Attualmente è Presidente di"Consapevoli delle sfide attuali e della centralità della gestione del Risparmio quale industria determinante per il Paese, siamo onorati di aver attratto una figura di spicco come il Generale Giuseppe Zafarana - afferma, presidente del Gruppo Banca Finint - Grazie alle sue qualità umane e professionali, siamo certi che eserciterà il ruolo di Presidente di Finint Investments in modo determinante per l'attuazione dei piani di sviluppo della società".