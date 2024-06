Acciaierie d’Italia, soddisfazione dei Commissari per sentenza del Consiglio di Stato che respinge ricorso Codacons

(Teleborsa) - Idiin AS hanno espresso soddisfazione per ladel Consiglio di Stato che con ordinanza n.2217 di oggi ha respinto ildelperché non sussistono esigenze cautelari: con la conferma della sentenza n.8247 del 2024 del TAR del Lazio, il Consiglio di Stato ha infatti osservato che i Commissari Straordinari sono già tenuti a gestire gliavendo cura di "perseguire il risanamento ambientale a tutela della salute umana".Tale obbligo è in capo ai Commissari che sono tenuti alla conduzione dell’Azienda e dei suoi stabilimenti industriali secondo quanto previsto dal Piano Ambientale approvato con DPCM del 2017 e dallain corso di. Non a caso, una delle prime azioni che ha avviato l’Amministrazione straordinaria è stata quella di ritirare i ricorsi fatti dalla precedente gestione al Ministero dell’ambiente.Le nuove prescrizioni dell’AIA e delvincolano già l’attività dei Commissari, fissandone le modalità con cui la gestione degli impianti deve essere attuata nel pieno rispetto degli obiettivi di risanamento ambientale a tutela della salute umana. Vale la pena sottolineare che la sentenza del Consiglio di Stato ribadisce quanto già stabilito dal, così come riferito espressamente nella motivazione dell'ordinanza.