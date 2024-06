Eligo, la perdita si allarga a 2,5 milioni di euro nel 2023

Eligo

(Teleborsa) -, Fashion Tech Company quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, ha chiuso il 2023 conpari a 1,88 milioni di euro, in contrazione di circa l'8,7% rispetto a 2,06 milioni al 31 dicembre 2022. L'è pari a -1,91 milioni di euro, rispetto a -0,36 milioni dell'esercizio precedente, dopo un incremento dei costi di consulenza, marketing e costi straordinari una tantum legati ai marchi acquisiti.Ildi gruppo è negativo per 2,52 milioni di euro, rispetto ad una perdita di 0,94 milioni nell'esercizio precedente.L'è cash negative per 0,60 milioni di euro, rispetto a un IFN cash negative per 0,23 milioni al 31 dicembre 2022.Nei primi mesi del 2024 la società haraggiungendo un totale di 65 retailer (è stata effettuata l'acquisizione di 10 nuovi retailer nei primi 4 mesi dell'anno), lavorando sia in ottica di espansione e distribuzione del brand Masel Milano che offrendo il servizio in private label, e creando capi e accessori personalizzati. In parallelo, Eligo, intende proseguire la valorizzazione del marchio Meltin(Pot) anche attraverso. La società continua a guardare ad opportunità di conferimento di nuovi asset materiali e/o immateriali con contemporaneo rafforzamento della struttura finanziaria.