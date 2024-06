Pattern, Intesa incrementa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Pattern

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 7 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale, confermando lasul titolo a "" visto l'upside potenziale del 22%.La revisione del giudizio è arrivata dopo che Pattern ha annunciato l'(UMV), specializzata in maglieria di lusso sottile e super-sottile. Si tratta della più grande acquisizione nella storia di Pattern e viene considerata "positiva", con une "strategicamente in linea" con l'obiettivo di sviluppo di Pattern come "hub italiano di ingegneria della moda di lusso".Intesa Sanpaoloper incorporare il contributo di UMV, assumendo che il consolidamento dei risultati inizierebbe a luglio 2024. Incorpora anche un 2024 più morbido per riflettere le incertezze nel contesto macroeconomico e geopolitico. Nel complesso, pur mantenendo sostanzialmente invariate le proiezioni di fatturato per l'anno fiscale 2024, prevede un