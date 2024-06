Spindox vince la competizione del ICML 2024

Spindox

(Teleborsa) -, società italiana leader nellaconsulenza tecnologica di frontiera,nella competizione organizzata nell'ambito della(International Conference on Machine Learning), una tra le più prestigiose conferenze scientifiche sula livello mondiale.La competizione, che si è svolta sulla(ICML 2024 Challenges on Automated Math Reasoning), era articolata in tre tracce, tutte richiedentiper automatizzare diversi processi rientranti nel "Math Reasoning". Spindox si è iscritta alla(Automated optimization problem-solving with code). Scopo della sfida era sviluppare una pipeline che fornisse, in modo automatico, la. Non erano ammesse soluzioni "manuali" o pipeline con parti "hardcoded".e basato su LLM, i grandi modelli linguistici come GPT di OpenAI, Gemini di Google o Llama di Meta.Nel corso della gara, che ha visto coinvolto il gruppo di Mathematical Optimization di Applied AI di Spindox, sono stati utilizzati: 1)contenente 1000 problemi matematici 2)contenente le descrizioni di 420 problemi da modellare e risolvere.Spindox ha superato sfidanti del calibro del laboratorio Bigdata and Artificial intelligence for Science and Education della University of Science and Technology of China, ORTEC e SeedMath Technology.