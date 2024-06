Talea Group, Websim avvia copertura con Buy e TP a 10 euro

Intermonte

Talea Group

(Teleborsa) - Websim Corporate Research () hasu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'e-retailing di prodotti legati alla salute e benessere della persona, con" ediper azione.Gli analisti ricordano che Talea ha subito una(rebranding da Farmaè a Talea, nuovo hub logistico, acquisizione di brand). Queste mosse strategiche, pur incidendo sui risultati del 2H23, erano necessarie per definire l'area operativa di Talea e posizionare l'azienda per la crescita nel 2024 (come confermato dal trend dei ricavi nel 1Q24, +46% QoQ).A marzo il gruppo ha presentato i, che vedono ricavi in crescita (+19% CAGR 23-26), EBITDA margin di circa il 6%, debito netto di circa 22 milioni di euro. La crescita sarà sostenuta da: 1) Area Consumer, con l'espansione degli e-commerce esistenti e un efficiente meccanismo di pricing; 2) Area Industrial, con il lancio di Talea Media, la crescita del trade-marketing e di Valnan; 3) prodotti private label, per aumentare visibilità, ricavi, e profittabilità del Gruppo.Websim stimain aumento del +24% YoY, con un'accelerazione nei prossimi trimestri che ritiene visibile data la base di confronto molto favorevole, soprattutto nel 2H. Le stime al 2026 sono in linea con le indicazioni del management, che vedono ricavi e margini in miglioramento."Crediamo che, a seguito della recente debolezza del titolo dopo la performance poco soddisfacente del 2H23, Talea possa rappresentare. Un newsflow favorevole, accompagnato dalla strategia, darà maggior visibilità all’attesa crescita di ricavi e profittabilità", si legge nella ricerca.