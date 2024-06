ErreDue fornisce impianto idrogeno da 2 milioni di euro ad azienda olandese

ErreDue

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo degli elettrolizzatori per la generazione di idrogeno pulito, ha siglato un- attiva nello sviluppo di soluzioni a idrogeno ed elettriche per i veicoli - per la realizzazione di un impianto da 1,5 MW. Il valore della fornitura è di circaLa società si è avvalsa dell'expertise di ErreDue, di cui è, per implementare l'esistente impianto di produzione destinato alla produzione di idrogeno per gli ambiti retail e refuelling dei veicoli e mezzi pesanti, si legge in una nota.L'impianto, che sarà, si compone di un'unità di produzione di idrogeno in container da 1,5 MW, di un sistema di raffreddamento esterno e di un sistema di produzione di azoto per il service."Rinnovare la collaborazione con un'affermata realtà internazionale rappresenta per noi motivo di orgoglio e un'attestazione ulteriore della validità dei nostri servizi e prodotti", ha commentato, presidente di ErreDue.