Il produttore di veicoli elettrici Fisker fa ricorso al Chapter 11

(Teleborsa) -, casa automobilistica statunitense che produce veicoli elettrici, hanel distretto di Delaware e affermato di essere "in discussioni avanzate" con le parti finanziarie interessate in merito al finanziamento del debito e alla vendita delle sue attività."Fisker ha compiuto progressi incredibili dalla nostra fondazione, portando ildue volte più velocemente di quanto previsto nel settore automobilistico e mantenendo la nostra promessa di fornire il veicolo più sostenibile al mondo - ha affermato undi Fisker - Siamo orgogliosi dei nostri risultati e abbiamo messo migliaia di SUV Fisker Ocean nelle mani dei clienti sia in Nord America che in Europa"."Ma come altre aziende nel settore dei veicoli elettrici, abbiamo dovuto affrontareche hanno influito sulla capacità di operare in modo efficiente - ha aggiunto - Dopo aver valutato tutte le opzioni per la nostra attività, abbiamo stabilito che procedere con la vendita delle nostre attività ai sensi del Chapter 11 è la strada più praticabile per l'azienda".Laprecedentemente annunciata da Fisker rimarrà in vigore. Fisker intende presentare alcune mozioni consuete al Tribunale fallimentare per garantire che le sue operazioni ridotte possano continuare, incluso il pagamento di salari e benefici ai dipendenti, il mantenimento di alcuni programmi per i clienti e il pagamento dei fornitori.