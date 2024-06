L'Ecopillola di Andrea Ferretti - Tassi: ora che farà la BCE?

(Teleborsa) - Il 6 giugno la, dopo una lunga serie di rialzi, iniziati a luglio del 2022,, portando così il tasso principale al 4,25%. La decisione è stata presa, con la sola eccezione del governatore austriaco Robert Holzmann che ha votato contro il ribasso.La prima è connessa all'. A molti è apparso piuttosto singolare che il primo taglio di tassi dell'Eurozona si sia concretizzato proprio nel momento in cui l'inflazione stava dando. Infatti, l'inflazione generale a maggio su base annua è salita dal 2,4%E, anche l'inflazione, che esclude i prezzi delle fonti energetiche e dell'alimentare fresco, è salita dal 2,7%. Tra i contrari, al ribasso, a titolo di esempio, il capo economista di Commerzbank, Joerg Kraemer, che ha giudicato il taglio dei tassi decisamente prematuro. In realtà, la BCE ha fatto molto bene a non farsi intimorire dai dati di maggio sull'inflazione per almeno due motivi.: la BCE aveva preparato il campo a questo primo taglio da molto tempo, proprio perai mercati e al comparto produttivo. Di conseguenza, ilprudenziale dei tassi avrebbe iniettato una dose didifficilmente tollerabile, sia dai mercati che da un comparto produttivo ancora stordito dalle recenti crisi.: come ha spesso ribadito la signora Lagarde, il percorso verso il target di inflazione del 2% sarà un, caratterizzato da andamenti prevedibili, ma anche da. In quest'ottica, ha fatto bene la BCE a trascurare i dati puntuali di maggio e a decidere sulla base delleche confermano che l'inflazione nell'eurozona si attesterà nel 2026 sotto la soglia del 2%.Anche perché come dice il capo economista della BCE, Philip Lane, la politica monetaria della BCE il 6 giugno non è ancora diventata espansiva,In assenza di sorprese, èdei tassi sempre dello 0,25%. Anche perché l'inflazione USA a maggio è scesa al 3,3% (era oltre il 9% nel luglio del 2022), per cui anche laad allentare la propria politica monetaria. Undei tassi da parte della BCE entro il 2024 appare invecee dipenderà dai dati economici che si avranno a disposizione. E, forse è giusto così, perché allentare la politica monetaria per sostenere il comparto produttivo è fondamentale, ma è ancheper evitare di fare passi falsi che costringano poi la BCE a fare marcia indietro sui tassi. Cosa che sarebbe assolutamente deleteria per famiglie, imprese e PMI.