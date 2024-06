MM, assemblea approva il bilancio: ricavi per 308 milioni (+3,2%)

(Teleborsa) - L’Assemblea degli azionisti di, società interamente partecipata dal Comune di Milano, ha approvato il. Nell’esercizio concluso, MM ha generato un totale deipari a 308 milioni di euro (+3,2% rispetto al 2022) e unpositivo di 20 milioni di euro, "nonostante le sfavorevoli condizioni dei mercati energetici e finanziari che hanno inciso sulla struttura dei costi aziendali", spiega la società nella nota dei conti.Dato positivo anche per l’ EBITDA che cresce rispetto allo scorso anno (+39%), raggiungendo i 74,1 milioni di euro. Gliammontano a 62,2 milioni di euro. Infine, lasi è ridotta dai 240 milioni di euro di fine 2022 ai 209,5 di fine 2023. Il patrimonio netto si attesta a 266,5 milioni di euro.“Siamoche emergono dal bilancio 2023 – ha dichiarato. Dai dati di Bilancio sottolineo l’aumento del margine operativo lordo che permetterà una maggiore e più efficace capacità di investimento con un occhio di riguardo per i progetti innovativi nelle varie divisioni di MM. È un dato che guarda al futuro e ci spinge a rinnovare il nostro impegno in settori strategici per i cittadini".