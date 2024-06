PharmaNutra, al via in Messico la distribuzione di complementi nutrizionali a base di ferro

PharmaNutra

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli integratori di minerali e dei dispositivi medici per muscoli e articolazioni, ha comunicato la. I tre prodotti della linea SiderAL, realizzati sulla base dell'innovativa Tecnologia Sucrosomiale brevettata in casa, saranno commercializzati dal partner SMS Pharma con il marchio Sucrosom."Siamo davvero soddisfatti di annunciare il lancio dei tre prodotti a base di Ferro Sucrosomiale nel territorio messicano, una Nazione che rappresenta un punto di riferimento per tutta l'Area del Centro America - ha dettodi PharmaNutra - In Messico si è registrata ultimamente una forte attenzione al problema della carenza di ferro, che se affrontata nei tempi e nei modi corretti, può evitare il diffondersi di altre patologie ben più gravi e impattanti per la popolazione locale. Questa considerazione, unita all'entusiasmo per i nostri prodotti manifestato dalla rete commerciale del nostro partner, ci rende fiduciosi sullo sviluppo del business in un Paese che ha un potenziale davvero notevole".