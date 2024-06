Circle, alleanza strategica con EETRA per l'ESG nei porti

Circle,

(Teleborsa) -PMI innovativa a capo di un gruppo specializzato nell'analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica,, leader europeo nella consulenza in materia di trasporti, mobilità, logistica, ambiente ed economia circolare, annuncia un', società benefit specializzata nella gestione della sostenibilità e nelle strategie ESG (Environmental, Social, and Governance).Questa alleanza, spiega una nota, mira a rafforzare l'innovazione e la sostenibilità nei settori della mobilità e dei trasporti, con particolare attenzione ai porti e alla logistica.L'alleanza tra Magellan Circle ed EETRA si fonda su un impegno comune per l'innovazione e la sostenibilità. Questa partnership per entrambe le organizzazioni è volta ad accelerare la transizione verso pratiche più sostenibili nei settori della mobilità e dei trasporti. L’accordo sfrutterà la vasta esperienza di Magellan Circle nei settori portuale, dei trasporti e della logistica e nei progetti europei e attraverso le competenze di EETRA nella gestione ESG e nelle strategie di sostenibilità., marittimo e logistico. Insieme, possiamo offrire un supporto strategico e operativo senza pari ai nostri clienti, garantendo loro di soddisfare e superare gli standard ESG in continua evoluzione e, allo stesso tempo, di beneficiare dei programmi di finanziamento dell'UE","L'alleanza strategica con Circle consente a EETRA di trovare un partner prezioso in un settore cruciale per il nostro sviluppo. Le competenze generate da questa alleanza forniranno una nuova leadership in un settore in forte trasformazione, caratterizzato da un urgente bisogno di competenze, innovazione e affidabilità. La conoscenza approfondita e l'esperienza di Circle nei settori della logistica, dei porti e dei trasporti, unita alla nostra attenzione per i temi ESG, guidano la nostra missione di rendere le catene di approvvigionamento più responsabili e tracciabili. Questa partnership permetterà di rendicontare ogni aspetto materiale della catena del valore delle aziende coinvolte", Carlo Rossini, CEO di EETRA.