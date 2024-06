Il Governo punta su materie prime critiche: dl domani in Cdm

(Teleborsa) - Garantire l'approvvigionamento in Italia delle materie prime critiche per le transizioni verde e digitale. Con questo obiettivo i ministri delle Imprese e del made in Italy,e dell'Ambiente e della sicurezza energetica,presenteranno domani in Consiglio dei ministri unIl decreto legge stabilisce leViene istituito presso il Mimit unper il monitoraggio e il coordinamento di scorte e approvvigionamenti e per il sostegno ai progetti in materia. Vengono, inoltre, semplificate le procedure per i permessi di ricerca.Il decreto legge prevede che il titolare delle concessioni debbaper sostenere gli investimenti nella filiera. Nel provvedimento ci sono norme per il recupero di risorse minerarie dai rifiuti estrattivi.viene incaricato di preparare ile di aggiornare la Carta mineraria. Ildeve individuare con decreto le imprese che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche per le transizioni verde e digitale. Il decreto legge prevede anche un ampliamento del, per stimolare la crescita della estrazione di queste materie.Leantimonio, afnio, barite, bauxite, berillio, bismuto, borato, carbon coke, cobalto, fluorite, fosforite, fosforo, gallio, germanio, gomma naturale, grafite naturale, indio, litio, magnesio, metalli del gruppo del platino, titanio, niobio, scandio, silicio metallico, stronzio, tantalio, terre rare leggere, terre rare pesanti, tungsteno, vanadio.