Accenture prevede ricavi annuali sopra le stime, taglia guidance EPS

Accenture

(Teleborsa) - La società di consulenza globaleha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 31 maggio 2024) conpari a 16,5 miliardi di dollari, in calo dell'1% in dollari USA e in aumento dell'1,4% in valuta locale rispetto al terzo trimestre dell'anno fiscale 2023.L'è stato di 1,98 miliardi di dollari, rispetto ai 2,05 miliardi di dollari di un anno fa, mentre l'utile netto rettificato è stato di 2,04 miliardi di dollari (vs 2,07 miliardi di dollari). L'utile per azione è stato di 3,04 dollari, in calo del 3%, mentre l'è stato di 3,13 dollari, in calo del 2%."Le nostre azioni per rimanere concentrati sulle esigenze dei nostri clienti sono chiare nei risultati del terzo trimestre - ha commentato la- Abbiamo ottenuto nuovi importantiper oltre 21 miliardi di dollari, in crescita del 22% rispetto allo scorso anno, e abbiamo continuato ad accelerare la nostra strategia per diventare il "reinvention partner of choice", con altri 23 clienti con bookings trimestrali di oltre 100 milioni di dollari, portando il totale di tali prenotazioni a 92 da inizio anno".La societàche i ricavi annuali crescano tra l'1,5% e il 2,5%, rispetto alle aspettative degli analisti dell'1,6%. In precedenza aveva previsto una crescita compresa tra l'1% e il 3%, ma oggi ha segnalato un impatto negativo sui cambi dello 0,7% per l'anno fiscale. Inoltre, ora prevede che l'EPS sarà compreso tra 11,29 e 11,44 dollari, rispetto ai precedenti 11,41 e 11,64 dollari, con un aumento dal 5% al ??6% rispetto all'anno fiscale 2023; e l'EPS rettificato sarà compreso tra 11,85 e 12,00 dollari, rispetto ai precedenti 11,97 e 12,20 dollari, con un aumento dal 2% al 3% rispetto all'anno fiscale 2023.