First Capital, Intesa incrementa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

First Capital

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 22,4 euro) ilsu, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, confermando la" sul titolo, visto l'upside potenziale del 40%.Gli analisi scrivono che l'andamento positivo del fair value del portafoglio e l'incasso legato all'offerta delle azioni Net Insurance e Labomar alle OPA ha permesso alla società didel dividendo a 0,67 euro per azione (yield intorno al 4%).Viene anche ricordato che a marzo 2023 First Capital ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione di una partecipazione dell'88,5% in(ISIM). A fine 2023 ISIM ha ricevuto l'ok da Borsa Italiana per agire come EGA (Euronext Growth Advisor) sul segmento Euronext Growth Milan (EGM), mentre a gennaio 2024 ha annunciato l'acquisizione di, boutique di consulenza indipendente focalizzata su PMI italiane."Queste operazioni, a nostro avviso, hannodi First Capital nel segmento delle PMI italiane, ampliando il suo portafoglio di servizi per includere la consulenza per quotazioni e società quotate sull'EGM", viene sottolineato.