Autonomia Differenziata, Gamberini (Legacoop): "Preoccupazione per il testo approvato"

(Teleborsa) - ", e in particolare le sue articolazioni territoriali del centro-sud e delle isole, ha più volte dichiarato la suache in questi giorni sono stati approvati in Parlamento. Pur sostenendo i valori dell’autonomia e della sussidiarietà, e dunque non animati da pregiudizi ideologici contro i principi del decentramento, riteniamo però indispensabile che. Un obiettivo che il testo approvato in Parlamento, peraltro senza un’ampia condivisione da parte delle forze politiche che avevamo auspicato, mette invece a rischio, in quantodelle scelte attribuite alle regioni in materie particolarmente sensibili sotto il profilo del rispetto dell’uguaglianza dei diritti dei cittadini, primi tra tutti quello alla salute e all’istruzione, e in materie strategiche per la competitività del Paese sullo scenario internazionale come quelle sul commercio con l’estero, i rapporti internazionali, l’energia, la ricerca scientifica e tecnologica e il supporto all’innovazione per i settori produttivi".A dirlo ècondividendo la presa di posizione in materia espressa dalle strutture regionali dell’associazione del Mezzogiorno."Sembra inoltre-prosegue Gamberini-nell’elaborazione e approvazione delle intese frutto della trattativa tra Governo e Regioni e nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Un elemento cruciale per evitare il rischio concreto che si approfondiscano disuguaglianze già marcate tra Nord e Sud del Paese, sul quale ha puntato i riflettori anche la Commissione UE evidenziando come garantiscano solo livelli minimi di servizi e non riguardino tutti i settori e rimarcando, più in generale, che la devoluzione di ulteriori competenze alle regioni italiane comporta rischi per la coesione e le finanze pubbliche del Paese"."Allo stato dei fatti -aggiunge il presidente di Legacoop- questa ulteriore segmentazione delle istituzioni italiane avrànel senso di un aumento degli storici divari tra nord e Mezzogiorno. Per questo rivolgiamo un appello alle forze politiche di maggioranza e alle forze politiche in generale, perché nelle prossime fasi di questo processo avviato si preveda il coinvolgimento e la partecipazione delle parti sociali a carattere nazionale e quindi radicate su tutto il territorio"."È impossibile -conclude Gamberini- non rendersi conto come, di fronte al deficit di rappresentanza da cui la politica è affetta, e che anche le ultime elezioni hanno certificato con tassi di astensionismo record, in particolare su temi essenziali come l'assetto istituzionale del paese,; e in questo senso il ruolo dei corpi intermedi è non solo utile, ma indispensabile".