C-Suite Barometer, ottimismo per prospettive di crescita aziendale

(Teleborsa) - Nonostante la complessa situazione geopolitica ed economicai leader aziendali internazionali mostranonelle aree individuateinfatti, prevale l’ottimismo per l’anno in corso, come testimoniano gli investimenti messi in campo e le forti ambizioni di crescita: è la fotografia scattata dalche coinvolge 800 decisori aziendali chiave di 30 Paesi del mondo, tra cui l’Italia, e che offre una panoramica delle tendenze del mercato e delle trasformazioni che si prevede avranno maggior impatto sulle aziende.Il 100% dei leader in Italia (l'anno scorso era il 90%) prevede, infatti, una crescita nel 2024 (a livello globale sono il 94%) e di questi il 59% (a livello globale solo il 53%) dichiara che si tratterà di una crescita organica. Una prospettiva del tutto positiva, rafforzata da ulteriori evidenze come la previsione di aumento degli investimenti che in Italia sale dal 67% dell'anno precedente all'83%.evidenzia anche differenze tra le priorità strategiche individuate dai C-Suite italiani e internazionali per i prossimIn Italia al primo posto troviamo le strategie di sostenibilità (43%), seguite dall’attrazione e fidelizzazione dei talenti (37%), dalla compliance (33%) e infine dalla trasformazione tecnologia (31%).In Italia, poi, tra le tendenze esterne individuate tra le più impattanti a livello di business per il 2024, troviamo al primo posto l’emergere delle nuove tecnologie (41%), seguite dai prezzi in aumento dell’energia (33%) e dalleIlche la propria organizzazione redige un rapporto di sostenibilità, a fronte del, mostrando un notevole incremento rispetto all'anno precedente (78%). Nove su dieci (90%) si dicono pronti alla nuova regolamentazione ESG e alla relativa rendicontazione, rispetto al 79% in Francia e al 71% in Germania. In Italia ci sono infatti maggiori probabilità che la rendicontazione di sostenibilità sia integrata nella rendicontazione finanziaria (74%) rispettoCirca il 90% dei leader italiani (in Francia e Germania solo il 50%), inoltre, afferma di aver inserito a budget i costi per l'attuazione delle strategie di sostenibilità e della rendicontazione. Tuttavia, la comprensione della normativa sAnche la. Quasi la metà degli intervistati (45%) dichiara, infatti, di riscontrare difficoltà a reclutare collaboratori qualificati, una percentuale analoga a quella del campione globale.on il 41% che le considera come il trend più impattante sulle strategie aziendali. Più di quattro intervistati su cinque prevedono, infatti, di incrementare gli investimenti che nei sistemie nella digitalizzazione dal 75% (dato 2023) all’86%. L'84% dei C-Suite italiani ritiene, inoltre, che l'Intelligenza Artificiale porterà un forte cambiamento a livello aziendale,permettendoci di valutare le iniziative che condividiamo con i clienti e di comprendere appieno le reali esigenze dei C-Suite. Un’analisi che ci consente quindi di mantenere un collegamento diretto e costante con le aziende", il commento di