Expert.ai, Pardi: forte interesse investitori conferma che siamo sulla strada giusta

(Teleborsa) - "L'Investor Day è sempre un momento di grande condivisione e comunicazione con chi ci sostiene, un momento chiave nel nostro percorso di crescita. Un anno fa, con la presentazione della Roadmap 2024-2026, abbiamo tracciato una strategia chiara e ambiziosa per consolidare la nostra posizione di riferimento nel settore dell'AI enterprise e della Generative AI. Oggi possiamo dire con orgoglio che quellaper l'azienda". Lo ha dettodi, in occasione dell'evento di aggiornamento della roadmap al 2026 della società a Milano, a cui hanno partecipato circa 60 investitori istituzionali e retail."Ilper expert.ai: abbiamo completato con successo un piano di ristrutturazione e ricapitalizzazione che ha posto le basi per un futuro solido", ha detto il numero della società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dell'intelligenza artificiale applicata alla comprensione del linguaggio. "In particolare, abbiamo concluso un aumento di capitale di 30 milioni di euro, rinegoziato il debito e creato le condizioni per una stabile riduzione dei costi al netto dei costi di ristrutturazione, pari a circa 10,3 milioni di euro all'anno - ha aggiunto - Inoltre, abbiamo chiuso l'anno con ricavi per 27,3 milioni di euro, con un EBITDA positivo che ha raggiunto i 3,4 milioni di euro"."Abbiamoper offrire soluzioni e capacità reattiva sul mercato globale, semplificando e automatizzando i processi operativi - ha spiegato Pardi - Inoltre, l'espansione della nostra base clienti - che oggi supera le 150 aziende - e il lancio della EidenAI Suite, una suite di soluzioni AI complete, pronte all'uso e su misura per i mercati verticali, ci hanno permesso di consolidare il nostro posizionamento competitivo"."Per sostenere questa crescita, abbiamo investito in una nuova organizzazione commerciale, con la nomina di tre nuovi Senior VP Sales per il Nord America e il Nord e Sud Europa, e in un rinnovamento strategico focalizzato su un approccio ibrido all'AI, in cui la Generative AI gioca un ruolo cruciale nel miglioramento dei processi, della governance dei rischi e della compliance - ha evidenziato l'AD - Il. Guardiamo al futuro con fiducia e determinazione: confermiamo i target di revenue per il 2025 e il 2026, che restano ambiziosi e in linea con la nostra crescita. Il 2025 sarà un anno cruciale per noi, incentrato su operazioni di M&A e su partnership strategiche ci permetteranno di rafforzare la nostra posizione competitiva sui mercati globali".