Bialetti, CdA si riunisce per valutare continuità aziendale

Bialetti Industrie

(Teleborsa) -rende noto che domani, 18 aprile, il consiglio di amministrazione della Società si riunirà al fine di effettuare "eventuali ulteriori valutazioni in merito al presupposto della continuità aziendale" inclusa nel progetto di bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, approvati dal consiglio di amministrazione stesso in data 14 aprile 2025.Lo comunica la società, con una nota, dopo la sottoscrizione degli accordi con la cinese Nuo Octagon per l'acquisizione complessivamente del 78,5% del capitale di Bialetti.