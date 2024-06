Natalità, in Italia uno dei tassi più bassi tra i Paesi Ocse: nel 2023 è sceso a 1,2 figli per donna

(Teleborsa) - Nel 2022 l'Italia è stato uno deicon il più basso(TFR) insieme a(1,2 figlio per donna) e(0,7). È quanto emerge dal rapporto Ocse “Society at a Glance 2024”. L'Ocse ha osservato che la diminuzione della prole "è andata di pari passo con l'aumento dell'età in cui le madri hanno il, cifra che è cresciuta da 26,5 anni nel 2000, in media Ocse, a 29,5 nel 2022”. In generale tutti i Paesi dell'Ocse stanno registrando un declino di lungo termine del tasso di fecondità totale.Aumenta anche il: in Spagna e Italia una su quattro nata nella coorte del 1975 risulta essere permanentemente senza figli. Inla quota è stata del 28%."C'è stata una, il calo durante gli anni 2000, ma l'indice ha registrato da allora una nuova tendenza al ribasso dopo la grande crisi finanziaria del 2007-2008", evidenza il rapporto, secondo cui il tasso di fecondità totale è "diminuito ad appena 1,5 bambini per donna nel 2022, in media nei paesi Ocse, ben al di sotto del cosiddetto "" di 2,1 bambini per donna". Tra i Paesi Ocse nel 2022, "il tasso più alto è stato registrato incon 2,9 figli per donna, seguito dacon 1,8 figli per donna".Il rapporto evidenzia che ledi avere un figlio "dipendono da una vasta gamma di fattori, come la sicurezza economica e finanziaria, i costi di educazione dei figli, le norme sociali, le condizioni personali e mediche, le condizioni del mercato del lavoro e l'ambiente della politica familiare". Negli ultimi decenni, molti di questisono cambiati, fa notare l'analisi: "i giovani trovano più difficile diventare finanziariamente indipendenti e trovare stabilità neie degli: l'aumento dei costi degli alloggi si scopre avere un effetto negativo sui TFR"."Un susseguirsi di(ad es. COVID-19, preoccupazioni per i problemi climatici, la crisi del costo della vita) ha inoltre aumentato le(economiche) tra i giovani, il che complica la loro transizione verso la. I giovani trovano sempre più un significato nella vita al di fuori della genitorialità, e sembra esserci una maggiore accettazione di non avere figli", ha rilevato il rapporto.