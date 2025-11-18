IVI RMA Global acquisisce ART Fertility Clinics: Medio Oriente quinta Regione operativa

(Teleborsa) -, leader mondiale nella medicina della riproduzione, ha completato l'acquisizione direaltà con sede negli Emirati Arabi Uniti e in espansione in Arabia Saudita. Con questa operazione, il Medio Oriente diventa ufficialmente la quinta Regione operativa del network, che comprende già Nord America, Italia, Europa del Nord, Iberia, America Latina e Repubblica Ceca. "L'integrazione di ART Fertility – fa sapere la società in una nota – rafforza la presenza globale di IVI RMA e amplia la capacità del Gruppo di offrire trattamenti di fertilità avanzati a migliaia di pazienti in tutto il mondo, promuovendo ricerca, innovazione e standard clinici di eccellenza".Secondo ianche nei Paesi del Golfo si registra un calo dei tassi di natalità, con 1,2 nascite per donna negli Emirati Arabi Uniti e un andamento in diminuzione in Arabia Saudita: segnali di una transizione demografica globale che interessa anche le economie più giovani e dinamiche."In tutto il Medio Oriente cresce la consapevolezza dell'importanza di affrontare le sfide legate alla fertilità in modo scientifico e strutturato – dichiara–. Entrare a far parte di IVI RMA ci consentirà di potenziare la ricerca, condividere competenze e innalzare ulteriormente gli standard di cura per i pazienti della regione".Con oltre 300 professionisti, tassi di gravidanza fino al 71%, 268 pubblicazioni scientifiche e 35 studi di ricerca attivi, ART Fertility Clinics rappresenta oggi un punto di riferimento nella Gulf Cooperation Council (GCC) per qualità clinica e risultati scientifici. "Questa operazione nasce dalla volontà di unire due realtà che condividono la stessa visione: eccellenza medica, innovazione e accesso universale alla cura – sottolinea–. Il Medio Oriente è una regione in forte crescita e con un crescente bisogno di soluzioni avanzate in ambito riproduttivo: insieme, potremo guidare questa evoluzione".Lache interessa il Medio Oriente riflette una sfida comune a molte regioni del mondo, inclusa l'Italia, dove il calo della natalità continua a rappresentare un tema centrale per la salute pubblica. "Nel nostro Paese la natalità continua a calare, ma si parla ancora troppo poco di fertilità – afferma–. Serve un cambio di paradigma che passi dall'educazione alla salute riproduttiva e da politiche che amplino l'accesso alla procreazione medicalmente assistita. La vera sfida è culturale: integrare la fertilità nella prevenzione e promuovere la preservazione della fertilità come strumento di libertà e di consapevole pianificazione del futuro".Secondo i dati ISTAT,rispetto al 2023. Il tasso di fecondità è di 1,18 figli per donna, mentre l'età media al primo figlio è di 32,6 anni. Con l'acquisizione di ART Fertility Clinics, IVI RMA Global consolida il proprio ruolo di piattaforma internazionale di riferimento nella medicina della riproduzione, promuovendo ricerca clinica, formazione e innovazione tecnologica.