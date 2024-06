NPL, Scope Ratings: in Italia raccolta pari a 185 milioni di euro ad aprile

(Teleborsa) - Adlaè stata pari a 185 milioni, inferiore del 13% rispetto al mese precedente e inferiori alla media degli incassi di aprile degli ultimi due anni. È quanto emerge dall'aggiornamento mensile della research di Scope Ratings, agenzia di rating europea, in merito agli incassiin Italia nelsono stati del 9% inferiori alla media degli aprile 2022 e 2023. Le DPO sono state inferiori del 37% rispetto ai due anni precedenti (-18 milioni di euro in media) e sono state responsabili del calo complessivo. Isono rimasti in linea (+1%, con un lieve aumento di 0,8 milioni di euro in termini assoluti), mentre le notesono aumentate dell'87% (+2 milioni di euro in termini assoluti).