Tamburi avvia iter per rimborso anticipato del prestito obbligazionario dicembre 2024

(Teleborsa) -(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato che sono staterelative al prestito obbligazionario non convertibile, unrated, non subordinato e non garantito, per un ammontare complessivo pari a 290,5 milioni di euro.Da oggi sono negoziate sul mercato regolamentato Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di, nonché sul mercato regolamentato diA seguito del buon esito dell'emissione delle obbligazioni, TIP hain data 22 luglio 2024 del prestito obbligazionario denominato "€300,000,000 2.500 per cent. Bonds due 5 December 2024".ha agito in qualità di Placement Agent e Joint Bookrunner e Banca Akros in qualità di Joint Bookrunner.