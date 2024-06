Antitrust UE: regole App Store Apple violano il Digital Markets Act

Apple

(Teleborsa) - La Commissione europea ha informato il colosso statunitensedella sua opinione preliminare secondo cui le(DMA), poiché impediscono agli sviluppatori di app di indirizzare liberamente i consumatori verso canali alternativi per offerte e contenuti.Inoltre, la Commissione ha avviato unacontro Apple a causa del timore che i suoi nuovi requisiti contrattuali per gli sviluppatori di app di terze parti e gli app store, inclusa la nuova "" di Apple, non siano in grado di garantire l'effettiva conformità agli obblighi di Apple ai sensi il DMA.Sul primo fronte, Apple attualmente hache regolano il suo rapporto con gli sviluppatori di app, comprese le regole di indirizzo dell'App Store. La Commissione constata preliminarmente che: nessuno di questi termini commerciali consente agli sviluppatori di guidare liberamente i propri clienti (ad esempio, gli sviluppatori non possono fornire informazioni sui prezzi all'interno dell'app o comunicare in altro modo con i propri clienti per promuovere offerte disponibili su canali di distribuzione alternativi); secondo la maggior parte delle condizioni commerciali a disposizione degli sviluppatori di app, Apple consente la gestione solo tramite "link-out", ovvero gli sviluppatori di app possono includere un collegamento nella loro app che reindirizza il cliente a una pagina web dove il cliente può concludere un contratto (il processo di collegamento è soggetto a numerose restrizioni imposte da Apple che impediscono agli sviluppatori di app di comunicare, promuovere offerte e concludere contratti attraverso il canale di distribuzione di loro scelta); sebbene Apple possa ricevere un compenso per facilitare l'acquisizione iniziale di un nuovo cliente da parte degli sviluppatori tramite l'AppStore, i compensi addebitati da Apple vanno oltre quanto strettamente necessario per tale compenso (ad esempio, Apple addebita agli sviluppatori una commissione per ogni acquisto di beni o servizi digitali effettuato da un utente entro sette giorni dal collegamento dall'app).Se le opinioni preliminari della Commissione dovessero essere confermate alla fine, nessuna delle tre serie di condizioni commerciali di Apple sarebbe conforme all'articolo 5, paragrafo 4, del DMA, che impone ai gatekeeper di consentire agli sviluppatori di app di indirizzare i consumatori verso offerte al di fuori degli app store dei gatekeeper in modo gratuito. La Commissioneil 25 marzo 2024."Oggi èper l'effettiva applicazione della DMA: abbiamo inviato i risultati preliminari ad Apple - ha commentato, vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza - La nostra posizione preliminare è che Apple non consente completamente lo steering. Lo steering è fondamentale per garantire che gli sviluppatori di app siano meno dipendenti dagli app store dei gatekeepers e che i consumatori siano a conoscenza delle offerte migliori"."Abbiamo anche avviato un procedimento contro Apple in relazione alla cosiddetta core technology fee e a varie regole per consentire app store di terzi e sideloading - ha aggiunto - Laall'App Store. Indagheremo per garantire che Apple non comprometta questi sforzi".