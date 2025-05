Dazi, Trump minaccia anche Apple: tariffa al 25% se non produrrà negli Usa

Apple

(Teleborsa) - Il presidente Usaha minacciato dazi al 25% sui prodotti dise il gruppo non sposterà la produzione negli Stati Uniti. "Ho informato da molto tempodella Apple che mi attendo che i loro, che verranno venduti negli Stati Uniti di America, vengano costruiti e assemblati negli Usa, non in India o in qualunque altro posto. Se questo non avverrà - afferma Trump suo social Truth - Apple pagherà un dazio di almeno il 25%".Intanto, laha deciso di non commentare con un "no comment" la decisione di Trump di imporre dazi al 50% sulledalla Unione europea dal 1 giugno lamentando l'assenza di progressi nelle trattative su questa partita. "Le nostre discussioni con loro non porteranno a nulla!", aveva scritto sul suo social Truth. Un portavoce della Commissione ha però fatto sapere che oggi si terrà una conversazione telefonica tra il commissario europeo responsabile del commercio,, e il rappresentante Usa per il commercio,. Il portavoce ha precisato che questa conversazione era calendarizzata da tempo, prima degli ultimi annunci del presidente Usa.Secondo ilgli Stati Uniti e Unione europea "restano troppo lontani" nelle trattative sui dazi commerciali e negli scambi di comunicazioni scritte avute finora hanno compiuto "pochi progressi concreti". "Scambiarsi lettere non è fare progressi – ha affermato una fonte al quotidiano britannico –. Non stanno andando da nessuna parte". Il Financial Times ha riportato che i delegati Usa stanno premendo sull'Ue affinché "riduca in maniera unilaterale i suoi dazi sui beni importati dagli Usa", in linea con quanto fatto dalla, ma sono insoddisfatti perché l'Ue si è limitata ad offrire una riduzione parallela dei dazi e non intende mettere su un tavolo negoziale anche la sua proposta di