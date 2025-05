In calo la Borsa di New York, pesano le nuove minacce di Trump

Apple

(Teleborsa) - Partenza in forte calo per la borsa di Wall Street, nell'ultima seduta della settimana, come peraltro atteso dal ribasso registrato dai future statunitensi, dopo che il presidente americano, Donald Trump ha affermato di voler imporre, lamentando mancanza di progressi nelle trattative, a partire dal primo giugno.Separatamente, Trump ha dichiarato chese i telefoni venduti nel Paese non saranno prodotti all'interno dei suoi confini. "Ho informato tempo fa Tim Cook di Apple che mi aspetto che i loro iPhone venduti negli Stati Uniti d'America saranno fabbricati e costruiti negli Stati Uniti, non in India o in qualsiasi altro luogo - ha scritto sempre su Truth. In caso contrario, Apple dovrà pagare agli Stati Uniti un dazio di almeno il 25%".Sul fronte, l'unico dato in agenda oggi è relativo all'andamento della, nel mese di aprile.Sulle prime rilevazioni, ilè in calo (-1%) e si attesta su 41.442 punti: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 5.780 punti. Variazioni negative per il(-1,36%); sulla stessa tendenza, in ribasso l'(-1,14%).