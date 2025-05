Debole il mercato americano. Giù Apple dopo minaccia dazi Trump

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,33%: l'prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata martedì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,37%, scambiando a 5.821 punti. In rosso il(-0,84%); con analoga direzione, in lieve ribasso l'(-0,44%).A pesare sul mercato sono le nuove minacce del presidente USA, Donald Trump che ha affermato di voler imporre dazi al 50% sulle importazioni dalla Unione europea, lamentando mancanza di progressi nelle trattative, a partire dal primo giugno. Separatamente, Trump ha dichiarato che Apple dovrà pagare un dazio del 25% se i telefoni venduti nel Paese non saranno prodotti all'interno dei suoi confini. "Ho informato tempo fa Tim Cook di Apple che mi aspetto che i loro iPhone venduti negli Stati Uniti d'America saranno fabbricati e costruiti negli Stati Uniti, non in India o in qualsiasi altro luogo - ha scritto sempre su Truth In caso contrario, Apple dovrà pagare agli Stati Uniti un dazio di almeno il 25%".In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,84%) e(-0,51%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,91%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,44%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,26%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,95%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,73%.Tra i(+7,93%),(+3,12%),(+3,02%) e(+2,63%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -11,24%.In perdita, che scende del 10,69%.Pesante, che segna una discesa di ben -9,59 punti percentuali.