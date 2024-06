Borsa, giornata di stacco cedole: le società coinvolte

ACEA

(Teleborsa) -: nella giornata odierna, lunedì 24 giugno 2024, staccheranno la cedola del dividendo diverse Blue-chips ed alcune Mid-Cap del Listino di Milano. Uno stacco che non sarà del tutto trascurabile, perché la decurtazione del valore della cedola produrrà un impatto negativo sul principale indice di Borsa, l'indice, stimato pari a. Ma quali sono le società che staccano la cedola e quanto?Fra le società che oggi staccano la cedola del dividendo in pagamento agli azionisti vi sono ben otto Blue-Chips appartenenti al paniere principale (FTSE MIB), rappresentative di diversi settori economici. Due utilities () e due energetiche (), un titolo della difesa (), un titolo tecnologico (), una società finanziaria () ed una società industriale ().Fra le quattro società e media capitalizzazione (Mid-Cap) che staccano la cedola vi sono(condizionamento),(yacht),, (retail) e(finanza).C'è poi una società a bassa capitalizzazione,(retail), e due società del mercato EGM (Euronext Growth Milan),(amplificatori audio)e(cloud).Ma quanto staccano di cedola le società che si presentano oggi al traguardo? E quanto rendono le loro azioni? Di seguito, è indicato per ciascuna società l'importo della cedola e, fra le parentesi) il dividend yield:Di seguito le otto società a larga capitalizzazione staccano la cedola:Fra le altre società che staccano la cedola: