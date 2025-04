Borse europee positive con rassicurazioni di Trump. Corre SAP

SAP

(Teleborsa) -, con i mercati rassicurati dalle ultime dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, che ha annunciato di non avere nessun piano per defenestrare il Presidente della Fed, dopo i timori delle ultime giornate riguardo a tale eventualità. Inoltre, Trump ha detto i dazi sulle merci cinesi saranno presto "decisamente" più bassi. Oggi il focus è sui. In particolare,, il più grande produttore di software in Europa, è in rally sulla Borsa di Francoforte dopo aver superato le stime di profitto del primo trimestre e confermato i suoi obiettivi annuali di fatturato nel cloud.Sul fronte macroeconomico, il, come si evince dai dati previsionali dell' indagine PMI di S&P Global e Hamburg Commercial Bank. L'attività economica è stata frenata dalla più rapida riduzione di nuovi ordini e dall'indebolimento della fiducia nelle prospettive per l'anno prossimo.Lieve calo dell', che scende a quota 1,14. L'è in calo (-1,44%) e si attesta su 3.333,9 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 64,17 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +110 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,53%.svettache segna un importante progresso del 2,62%,avanza dell'1,39%, e vola, con una marcata risalita del 2,20%., ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,04%, a 36.323 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 38.518 punti. Balza in alto il(+1,55%); sulla stessa tendenza, su di giri il(+2,13%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,85%),(+4,64%),(+4,16%) e(+3,88%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,16%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,13%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,98%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,71%.Tra i(+13,13%),(+8,74%),(+5,99%) e(+5,38%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,68%.scende dell'1,95%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,91%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,68%.