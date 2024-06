De Lise (AIECC): "Coordinare attività tra organismo di vigilanza e collegio sindacale"

(Teleborsa) -sono stati iche si è tenuto presso l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presieduto da Eraldo Turi. Il dibattito è stato organizzato dalla commissione 231 dell'Odcec partenopeo con la commissione 231 dell’Ordine degli avvocati di Napoli, coordinata da Virgilio Marino, e la Camera penale napoletana, coordinata da Ivan Simeone.A introdurre i lavori, moderati dapresidente della commissione 231 dell’Odcec partenopeo, sono stati il presidente della Fondazione Odcec, Vincenzo Moretta e il consigliere delegato dell'Odcec, Giuseppe Puttini.- ha sostenuto Rocca - è stata ribadita la necessità di formulare nuove linee guida in materia che riequilibrino il rapporto dei flussi informativi fra organi di controllo ponendo il ‘fuoco’ sulla gestione del rischio reato all’interno degli enti assegnato all’organismo di vigilanza. La presenza di due prestigiose Università, Federico II e Suor Orsola Benincasa, conferma che il dibattito culturale coinvolge dottrinaAll’incontro sono intervenutiConclusioni affidate apresidente dell’Aiecc (Associazione Italiana Esperti Composizione Crisi).. È necessario - ha sottolineato De Lise - lavorare affinché i professionisti che vengono individuati per questa specifica commissione siano aggiornati e con la miglior competenza possibile. Serve anche un coordinamento tra le attività del collegio sindacale e dell’Odv: sarebbe interessante che proprio da Napoli partissero le linee guida comportamentali per fare in modo solo che ci sia un'etica del lavoro sia interna all'Odv che per l'Odv insieme all'organo di controllo”.Il convegno si inserisce all'interno del master di secondo livello in Corporate Governance, compliance e Modelli 231 dell'Università Suor Orsola Benincasa e Scuola di Governo del territorio e diretto da