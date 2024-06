Euro digitale, BCE lavora su pagamenti offline e limiti di detenzione

(Teleborsa) - Il design dell'include unaper i pagamenti nei negozi fisici e tra privati. In caso di pagamento offline, i dettagli personali della transazione sarebbero conosciuti solo dal pagatore e dal beneficiario e non sarebbero condivisi con i prestatori di servizi di pagamento, con l'Eurosistema o con eventuali fornitori di servizi di supporto. Lo ha comunicato la Banca Centrale Europea (BCE) nel suo primo rapporto sullo stato di avanzamento della fase di preparazione dell'euro digitale, avviata il 1° novembre 2023 con l'obiettivo di gettare le basi per la potenziale emissione di un euro digitale.Negli ultimi mesi, la BCE ha concordato le caratteristiche tecniche necessarie per garantire che le transazioni digitali in euro forniscano, garantendo comunque una solida protezione degli utenti finali contro le frodi. L'Eurosistema utilizzerebbe misure all'avanguardia, tra cui la pseudonimizzazione, l'hashing e la crittografia dei dati, per garantire di non essere in grado di collegare direttamente le transazioni digitali in euro a utenti specifici.In linea con la pratica attuale, i prestatori di servizi di pagamento avrebbero accesso solo ai dati personali necessari per garantire il rispetto del diritto dell'UE, come le norme antiriciclaggio. Per utilizzare i dati per scopi commerciali, i prestatori di servizi di pagamento avrebbero bisogno del consenso esplicito degli utenti.L'Eurosistema sta sviluppando una funzionalità offline che consentirebbe agli utenti dell'euro digitale didopo aver prefinanziato il proprio conto in euro digitale tramite Internet o un bancomat. I pagamenti avverrebbero direttamente tra i dispositivi offline - ad es. telefoni cellulari o carte di pagamento - appartenenti agli utenti coinvolti nella transazione, senza doversi affidare a terzi.La BCE stache potrebbero consentire il regolamento delle transazioni digitali in euro offline direttamente sui dispositivi degli utenti finali. Ha inoltre valutato altri aspetti essenziali dei pagamenti digitali in euro offline, con l'obiettivo di renderli fluidi, sicuri e di facile utilizzo.Per i pagamenti offline, gli utenti potrebbero utilizzare i propri dispositivi mobili, mentre l'Eurosistema sta anche studiando ilalimentate a batteria o smart card non alimentate che utilizzano un dispositivo bridge per comunicare.Secondo la BCE, la progettazione di un euro digitale deve garantire che possa essere ampiamente utilizzato come mezzo di pagamento preservando al tempo stesso la stabilità finanziaria e la trasmissione della politica monetaria. Per questo motivo, le. Inoltre, gli utenti avrebbero la possibilità di collegare il proprio portafoglio digitale in euro a un conto bancario commerciale, consentendo loro di effettuare pagamenti tramite il proprio portafoglio digitale in euro senza doverlo precaricare di fondi.La BCE ha avviato i lavori su una metodologia di calibrazione per definire i limiti di detenzione, che comporta una valutazione monetaria ed economica globale. Un, che comprende esperti delle banche centrali nazionali dell'Eurosistema e delle autorità nazionali competenti, ha iniziato a identificare i fattori che potrebbero influenzare la calibrazione dei limiti di detenzione. In questo contesto, la BCE ha avviato un dialogo e un esercizio di raccolta dati per ottenere i dati granulari necessari per effettuare la valutazione. Trattandosi di un impegno collettivo, la BCE intrattiene scambi regolari con i colegislatori e gli operatori di mercato (consumatori, commercianti e istituzioni finanziarie) per aggiornarli sul lavoro tecnico e raccogliere feedback. I primi impegni hanno già avuto luogo, e altri ne seguiranno nei prossimi mesi, data l'importanza di questo lavoro per tutte le parti interessate coinvolte nel progetto dell'euro digitale.La BCE ha pubblicato cinqueper la fornitura di componenti digitali dell'euro e servizi correlati. L'Eurosistema procederà ora con il processo di selezione invitando a presentare un'offerta i partecipanti con il punteggio più alto. Questo processo aiuterà a decidere i dettagli tecnici finali per la progettazione di un euro digitale."La fase di preparazione dell'euro digitale sta procedendo bene e sosteniamo il dibattito democratico in corso sul quadro giuridico per l'euro digitale - ha affermato il membro del comitato esecutivodi alto livello sull'euro digitale - L'euro digitale è uno sforzo comune europeo. Pertanto, continueremo a impegnarci con tutte le parti interessate, compreso il pubblico europeo, per garantire che abbia successo e porti benefici a tutti noi".Il Consiglio direttivo della BCE deciderà sull'eventuale emissione di un euro digitale solo dopo l'adozione della relativa legislazione, poiché questoper il funzionamento concreto dell'euro digitale.