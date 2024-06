RES inaugura nuovo impianto di lavaggio e granulazione plastiche

RES

(Teleborsa) -), società che opera da oltre 30 anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale, quotata sul mercato EGM, annuncia l’avvio in data odierna dell’impianto di lavaggio e granulazione delle plastiche, presso il sito industriale di Pettoranello del Molise (IS), che consentirà la rigenerazione del packaging plastico rigido (prevalentemente PET, HDPE e PP), in sottili e piccoli fiocchi (flakes) effettuando contemporaneamente il lavaggio.L’impianto, spiega una nota, fornito dal provider tecnologico Sorema (Gruppo Previero), basato su un sistema completamente automatizzato e dotato di selettori ottici a tecnologia Tomra, ha unae sarà alimentato dalle balle di PET, HDPE e PP pressate nella precedente fase di selezione. Le stesse verranno inviate alla linea di lavaggio e sottoposte ad una serie di lavorazioni di tipo meccanico e termico per arrivare ad ottenere delle scaglie in PET, HDPE e PP riciclato di qualità estremamente elevata, da immettere nel mercato delle materie prime seconde, che, in base alle stime di settore,L’investimento, sottoposto all’approvazione del Ministero della Transizione Ecologica e risultante beneficiario di un co-finanziamento di Euro 9,6 milioni a valere sul PNRR, rappresenta il secondo pilastro del progetto industriale della Società che vede il sito Pettoranello del Molise (ex Ittierre) inserito nel più ampio progetto di centro integrato di selezione, gestione, trattamento e trasformazione delle plastiche in materie prime seconde e al recupero degli scarti di processo mediante trasformazione in olio pirolitico destinato all’industria della plastica., dichiara: “Siamo orgogliosi di annunciare l'avvio del nostro nuovo impianto di lavaggio e granulazione delle plastiche presso Pettoranello del Molise. Questo impianto rappresenta un. Grazie a un sistema completamente automatizzato, saremo in grado di immettere sul mercato circa 8.200 tonnellate di plastica all'anno, andando a soddisfare la crescente domanda di matrici polimeriche riciclate di alta qualità. Questo investimento, sostenuto dal co-finanziamento del Ministero della Transizione Ecologica, sottolinea la nostra dedizione all'innovazione tecnologica e alla promozione di processi industriali sostenibili. Il sito di Pettoranello del Molise diventerà un punto di riferimento per la gestione e la trasformazione delle plastiche, contribuendo in maniera significativa alla riduzione dell'impatto ambientale".