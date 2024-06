CIA, durante offerta in opzione e prelazione acquisito l'11% del capitale

CIA

(Teleborsa) -- Compagnia Immobiliare Azionaria ha concluso, in data 21 giugno 2024, il periodo di adesione all’offerta in opzione e prelazione, per l’acquisto di complessive 10.229.931 azioni proprie, rappresentative dell’11,084% del capitale sociale, per le quali è stato esercitato il diritto di recesso. I diritto in questione spettava ai titolari di azioni che non hanno concorso all’approvazione della fusione per incorporazione in Compagnie Foncière Du Vin, deliberata dall’assemblea degli azionisti di CIA in sede straordinaria in data 26 aprile 2024.Nell’ambito dell’Offerta, sono state sottoscritte in opzione e prelazione 1.514.753 Azioni Recedute, al prezzo unitario di 0,0475 euro, rappresentative del 1,641% del capitale sociale di CIA.All’esito dell’Offerta, pertanto, le Azioni Recedute non collocate presso gli azionisti, al netto di 36.896 azioni oggetto di recesso, ma successivamente vendute da un socio di CIA, sono pari a complessive 8.678.282 azioni, rappresentative del 9,403% del capitale sociale di CIA, per un controvalore complessivo di liquidazione pari a 412.218 euro, corrispondente al costo potenziale per la Società.Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva di valutare l’opportunità di collocare sul mercato le Azioni Residue a terzi, nel rspetto del termine per la liquidazione delle Azioni Recedute.