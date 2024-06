Gruppo Cassa Centrale, debutta la nuova App Inbank

(Teleborsa) - Il Gruppo Cassa Centrale annuncia il debutto della nuova, il servizio di mobile banking gestito da, Azienda IT e di Servizi del Gruppo. L'applicazione è in uso da parte di tutte le banche affiliate e di una ventina di banche clienti, al servizio diNegli ultimi 5 anni, l’usabilità, la sicurezza nelle transazioni e il costante sviluppo tecnologico, hanno infatti favorito l’adozione dei servizi Inbank (mobile e home banking) da parte di tutte le Banche del Gruppo Cassa Centrale, oltre a numerosi istituti clienti non afferenti al Gruppo, tra cui Banche Popolari, Casse di Risparmio e Banche private.Ibank è statanella, nellae arricchita diper offrire un servizio ancora più pratico e completo ai correntisti che operano tramite smartphone.Grazie ae un grado di accessibilità ulteriormente migliorato, la gestione della relazione con la Banca da mobile è, nel rispetto deiche prevedono il riconoscimento biometrico del viso o l’impronta digitale.Inoltre, scaricando gratuitamente la nuova applicazione ènonchésemplificato e accedere ad un ampio set di. Tali funzioni si aggiungono ai, tra cui CBILL con scansione del QRcode, bollette e bollettini, ma anche rdi carte prepagate e cellulari.Lo sviluppo della nuova applicazione risponde a un’esigenza della clientela, ormai imprescindibile, di compieredella giornata: un’esigenza che Cassa Centrale e Allitude hanno tradotto in un servizio di mobile banking ancora più efficiente ed evoluto, frutto di unache il Gruppo sta perseguendo con investimenti per oltre 170 milioni di Euro nell’orizzonte del Piano Strategico 2023-2026Nell’ultimo quinquennio, glitramite app Inbanka dicembre 2023, con un incremento dei bonifici da mobile cresciuti di oltre tre volte."Questi dati, letti insieme all’ormai consolidata importanza del canale di home-banking nel Gruppo Cassa Centrale, evidenziano ancora una volta la capacità di intercettare e soddisfare le abitudini e i nuovi comportamenti degli utenti, attraverso un’offerta capillare che, mantenendo centrale il ruolo della Filiale, amplia l’offerta sui canali digitali abilitando un’operatività sempre più veloce, intuitiva, sicura e ancora più attenta agli aspetti di accessibilità", commenta, Chief Operating Officer di Cassa Centrale Banca."Con il lancio della nuova app Inbank, siamo in grado di offrire il meglio della tecnologia e della user experience attualmente disponibile, rinnovando il nostro impegno a fianco dei clienti grazie a un’esperienza omnicanale in continua evoluzione che non prescinde tuttavia dai valori fondanti di prossimità territoriale, servizio alla comunità e sviluppo sostenibile in tutte le aree in cui operiamo", dichiara, Chief Information Officer di Cassa Centrale Banca e AD di Allitude.