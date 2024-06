illimity Bank acquista azioni proprie e conclude il programma

illimity Bank

(Teleborsa) -, ha comunicato di avercon l’acquisto di 1.000.000 di azioni ordinarie previste. Ha reso noto, inoltre, di averdal 17 al 24 giugno 2024 complessive, pari allo 0,19% del capitale sociale, per uncomplessivo diDall’inizio del programma, illimity ha acquistato tutte le massime 1.000.000 di azioni ordinarie (pari all’1,19% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 4.886.923,47 euro.A seguito degli acquisti comunicati oggi, 25 giugno e considerando le azioni proprie già in portafoglio, la banca fondata da Corrado Passera detiene 1.088.445 azioni proprie pari all'1,29% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, chiusura negativa per, con un ribasso del 2,40%.