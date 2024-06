Saes Getters, SGG Holding supera soglia per delisting

SAES Getters,

(Teleborsa) -, in relazione all’comunica di aver eseguito in data odierna, tramite Mediobanca, ina serie di operazioni di acquisto aventi ad oggetto 178.000 Azioni SAES, ad un p(Corrispettivo dell’Offerta).A seguito di tali acquisti, rappresentative deldell’Emittente.relativa al raggiungimento di un quantitativo minimo di adesioni all’Offerta tale da consentire all’Offerente, congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto, di venire complessivamente adell’Emittente.Nello specifico, tenuto conto di 5.231.486 Azioni SAES detenute dall’Offerente, rappresentative del 31,17% circa del capitale sociale dell’Emittente e dei 10.010.171 Azioni SAES portate in adesione all’Offerta fino al 24 giugno 2024 (incluso), rappresentative del 59,64% circa del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto ad esito dell’Offerta risulteranno titolari dirappresentative deldell’Emittente.Pertanto, l’Offerente rende noto che la Riapertura dei Termini non avrà luogo e dunque. L’avveramento della Condizione Soglia consentirà all’Offerente, ad esito dell’Offerta, di, secondo modalità e tempistica che saranno comunicate successivamente alla chiusura del Periodo di Adesione.