Testa (Borsa): infrastruttura di mercato efficiente per indirizzare risparmio verso attività reale

Euronext

(Teleborsa) - "La relazione di quest'anno, oltre a celebrare i 50 anni della CONSOB, ricordando un momento storico nell'evoluzione dei mercati italiani, ha sottolineato loe renderli sempre più competitivi". Lo ha affermato l'Amministratore Delegato di Borsa Italiana,, a margine del discorso del Presidente Paolo Savona durante l'incontro annuale con il mercato finanziario di CONSOB."Indirizzare il risparmio verso l'attività reale, attraverso un'infrastruttura di mercato efficiente e competitiva, è un obiettivo che vede impegnati Borsa Italiana e il gruppoanche attraverso, ed è un passaggio imprescindibile per far crescere i mercati italiani all'interno dell'Unione europea dei Mercati dei Capitali e per perseguire l'obiettivo di incrementare la fiducia dei risparmiatori e garantire la tutela degli investitori, come oggi stesso ricordato dal Presidente della Repubblica ", ha spiegato."Questo anniversario è un'opportunità per riflettere sul percorso fin qui compiuto e, continuando a lavorare insieme a tutti gli attori del mercato per creare un contesto che favorisca gli investimenti e supporti lo sviluppo delle imprese italiane", ha aggiunto Testa.