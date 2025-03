Scannapieco (CDP): i dazi potrebbero colpire in modo asimmetrico le regioni

(Teleborsa) - "CDP con le Regioni lavora, oltre che storicamente sull', anche su altri due fronti che sono cresciuti molto negli ultimi anni: la prima è l', per programmare bene gli investimenti e per metterli a terra velocemente; l'altra è quella attività di, cioè di prendere in gestione fondi regionali - che poi spesso sono anche fondi europei - che poi vengono gestiti da CDP sulla base delle indicazioni che vengono dalle Regioni per metterli a terra molte velocemente. Sono tre tipi di attività molto complementari". Lo ha affermato, a margine dell'evento "Oggi, per l'Italia del futuro: 3° Incontro Annuale per lo sviluppo sostenibile delle Regioni"."Poi lavoriamo molto con le finanziarie regionali su strumenti innovativi come i Basket Bond, che permettono che finanziare le imprese regionali accedendo direttamente al mercato e quindi non facendo ricorso al canale bancario - ha aggiunto - Quindi è una".Guardando a quello che sta accendendo sul fronte internazionale, Scannapieco ha detto che ", sulla base del tessuto produttivo delle differenti regioni. Però abbiamo visto che le imprese italiane sono molto reattive nel re-indirizzare l'export. Speriamo che ciò che non accada, ma molte regione potrebbero essere meno impattate dagli eventuali dazi".Per quanto riguarda le risorse mobilitabili da CDP, l'AD ha chiarito: "Non abbiamo un limite verso l'alto, non è un tema di finanza di Cassa., in particolare sulla gestione delle risorse, dove si può mettere molta creatività e avere un impatto molto importante; non c'è un limite verso l'alto, le regioni hanno diverse capacità di indebitamento e questo è quello che guida rispetto alla disponibilità di Cassa".Guardando al, CDP haa favore di Regioni, Province Autonome, Società partecipate dalle Regioni e programmi dedicati alle imprese sviluppati in collaborazione con le Finanziarie regionali. "Riteniamo che supereremo questa cifra sicuramente, ma", ha aggiunto Scannapieco.