First Capital, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo in contanti e azioni

First Capital

(Teleborsa) - L'di, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, ha approvato ild'esercizio al 31 dicembre 2023 e la distribuzione di unda erogarsi: i) in denaro, nella misura di 0,35 euro lordi per ciascuna delle azioni aventi diritto (escluse le azioni proprie) utilizzando la Riserva Straordinaria, per un ammontare complessivo di circa 1.000.558,65 euri; e ii) tramite l'assegnazione di azioni First Capital, rinvenienti da un aumento di capitale gratuito, nel rapporto di 1 azione di nuova emissione ogni 50 azioni First Capital detenute.Il dividendo, sia per la parte in contanti sia per la parte in azioni, sarà messo inin data 17 luglio 2024, ad avvenuto stacco della cedola n. 8 in data 15 luglio 2024 (record date: 16 luglio 2024).