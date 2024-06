ING, S&P conferma rating "A-" con outlook stabile

ING Groep

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha confermato il long- e short-term issuer credit" sul gruppo bancario olandese. L'rimane, riflettendo l'aspettativa che ING rispetti il ??suo piano strategico aggiornato e che la sua affidabilità creditizia rimanga solida nei prossimi due anni.L'agenzia di rating si aspetta che ING rimanga. Prevede che il RAC ratio scenderà al 9,5%-10,0% nei prossimi 12-18 mesi dal 10,5% di fine 2023. La previsione incorpora una crescita degli asset ponderati per il rischio del 2%-3%, un , del 50% e una distribuzione di capitale aggiuntiva di 5 miliardi di euro, poiché ING mira a convergere il suo coefficiente CET1 verso il suo obiettivo di circa il 12,5% (ai sensi di Basilea IV) entro fine 2025."Le sdi ING, lae lasupportano una buona capacità di generazione di utili e i nostri rating - si legge in una nota - L'attenzione strategica e l'esecuzione coerente hanno consentito al gruppo di registrare prestazioni forti e sostenibili. Riteniamo che l'impronta geografica rivista ma ancora considerevole di ING (con una presenza al dettaglio in 10 paesi e una rete bancaria all'ingrosso globale), nonché le principali capacità digitali, sostengano la stabilità degli utili in diverse condizioni di mercato e supportino il potenziale di crescita futuro".