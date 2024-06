Misitano & Stracuzzi verso la quotazione su Euronext Growth Milan

Intermonte

(Teleborsa) - L'azienda siciliana, leader nel settore delle essenze agrumarie, punta alla. Lo sbarco in Borsa avverrà su Euronext Growth Milan (), il segmento dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, e sarà a cura di. Lo scrive, spiegando che è previsto il collocamento sul mercato di circa il 20% del capitale.Misitano & Stracuzzi ènella trasformazione di agrumi e nella produzione di essenze e succhi di limone e arancia.attuali dell'azienda sono in provincia di Messina: a Santa Teresa di Riva vengono prodotti gli oli essenziali mentrea Furci Siculo i succhi di agrumi. Nel 2016, per consolidare la presenza nel mercato americano, è stata costituita la Misitano & Stracuzzi USA Corp. con sede a New York, interamente controllata dalla capogruppo italiana.La società, che oggi dà lavoro a 81 persone, ha chiuso ilcon undi 59 milioni di euro, in crescita del 42% rispetto ai 41,5 milioni del 2022 (il 63% del fatturato complessivo del 2023 proviene da clienti extra UE e in generale l'incidenza delle esportazioni sul fatturato è pari all'94%) mentre l'nel 2023 è stato di poco più di 7 milioni (nel 2022 era stato di poco più di 2 milioni).