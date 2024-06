Nextalia completa l'acquisizione di Gruppo PSC e Italtel

(Teleborsa) -, società di gestione del risparmio promossa da Francesco Canzonieri insieme a primari investitori istituzionali italiani (Intesa Sanpaolo, UnipolSai Assicurazioni, Bonifiche Ferraresi, Confindustria, Fondazione ENPAM, Istituto Atesino di Sviluppo e Micheli Associati), ha, per conto del fondo Nextalia Credit Opportunities (Fondo NCO), l'Ad oggi il Fondo NCO conta, per un ammontare complessivo investito pari a circa il 50% del commitment pari a 332 milioni di euro. In termini di asset allocation, il Fondo NCO ha investito in settori diversificati, dall'energy alle financial institution, passando per telco, impiantistica e real estate.Gruppo PSC è il player italiano leader nel settore della realizzazione di impianti tecnologici complessi per grandi opere di edilizia civile, industriale e infrastrutturale; inoltre, ad esito dell'operazione, il Fondo NCOe esempio di eccellenza italiana, attiva nella progettazione, sviluppo e realizzazione di reti di comunicazione, integrando tecnologie state-of-the-art, sviluppate da partner industriali o in-house, grazie a un team di ricerca e sviluppo di primario standing."L'operazione costituisce, a conferma del ruolo di Nextalia quale soggetto catalizzatore delle migliori opportunità di investimento sul mercato, a supporto delle aziende italiane", ha commentato l'AD Francesco Canzonieri.