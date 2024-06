Pensioni, incidenza spesa raggiungerà picco del 17% nel 2070

(Teleborsa) -potrebbe raggiungere un, prima gradualmente e poi rapidamente, portandosi al. E' quanto emerge dalla Relazione dellasulle tendenze di medio-lungo periodo della spesa pensionistica e socio-sanitaria."La rapida- si sottolinea - è determinata dall’che si accompagna alla stabilizzazione, e successiva inversione di tendenza, del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati. Tale andamento si spiega, da un lato, con la progressivae, dall’altro, cone con l’operare dei meccanismi di stabilizzazione previsti dal sistema pensionistico italiano, espressamente disegnati per garantire la sostenibilità finanziaria del sistema e l’adeguatezza delle prestazioni, i quali prevedono l’adeguamento automatico dei requisiti minimi di pensionamento e dei coefficienti di trasformazione in funzione della speranza di vita".Le previsioni dellain rapporto al PIL sono effettuate sulla base dellae, pertanto, considerano gli effetti dellain materia pensionistica e l'impatto delle misure in deroga alla Riforma Fornero, come Quota 100 e Quota 103.Dalla relazione emerge che, in relazione all'ultimo quinquennio, a partire dal 2019 e fino al 2022, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL torna ad aumentare con un, per poi ripiegare su un livello pari al 15,1% nel 2022. Nel biennio 2023-2024, tenuto anche conto dell’, imputabile al significativo incremento del tasso di inflazione registrato a partire dalla fine del 2021 fino al 2023, la spesa in rapporto al PIL aumenta portandosi, alla fine del biennio,livello che viene sostanzialmente mantenuto. Un andamento, spiega la Ragioneria, che sconta gli effetti dell'emergenza sanitaria ed i provvedimenti sul reddito di cittadinanza e sul pensionamento anticipato (Quota 100 e Quota 103).La relazionefinanziari del complessivoche, secondo la Ragioneria, "ha contribuito e contribuisce tuttora in misura significativa a contrastare gli effetti attuali e quelli previsti negli anni a venire della transizione demografica sulla spesa pubblica". Nello scenario nazionale, gli interventi legislativi come"hanno determinato une una retrocessione nel percorso di elevamento dei requisiti di accesso al pensionamento, producendo, nel periodo 2019-2023, unain rapporto al PIL pari in media asi evidenzia invecepercentuali per il restante periodo di previsione. "La motivazione - si afferma - risiede principalmente nelle modifiche normative introdotte con la Legge di Bilancio 2023 in materia di indicizzazione delle pensioni per il biennio 2023-2024 e, marginalmente rispetto al lungo periodo, alle modifiche contenute nella Legge di Bilancio 2024, nonché, in misura parziale, nel minore importo medio delle pensioni in pagamento dovuto all’anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti precedentemente in vigore" (Quota 103).