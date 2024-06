Intelligenza Artificiale: Ntt Data investe 4 miliardi nel programma AI Metamorphosis

(Teleborsa) -annuncia un inel programma. La multinazionale giapponese mira apuntando a 1 miliardo di fatturato in Italia entro il 2028 e 1500 nuove assunzioni entro il 2025.L'obiettivo del programma AI Metamorphosis è, migliorare lainterna ed esterna, enel loro percorso di trasformazione AI-driven. Entro la fine dell'anno, NTT DATA prevede di far utilizzare strumenti e piattaforme di Generative AI al 40% della propria forza lavoro, con un investimento di oltre 30.000 ore di formazione. NTT DATA integrerà i propri sistemi con la piattaforma interna proprietaria AXET, che offre una GenAI sicura e contestualizzata per migliorare le performance di sviluppatori, consulenti e altre funzioni aziendali., ha dichiarato: "Siamo pronti a guidare ilche stiamo affrontando, valorizzando le competenze delle persone e adottando un approccio consulenziale innovativo. La nostra visione è quella di sfruttare l'AI non solo come tecnologia, ma come unper trasformare radicalmente il modo di lavorare delle imprese e migliorare la qualità della vita delle persone".