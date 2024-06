Eukedos acquista il 100% di Hiberna Regis

Eukedos

(Teleborsa) -rende noto che, in data odierna, a rogito Dott. Stefano Bigozzi, ha acquistato l’intera partecipazione (100%) detenuta dalla parte correlata La Villa in Hiberna Regis deliberata dal Consiglio di Amministrazione sempre in data odierna.L’operazione prevede, quale corrispettivo per la suddetta cessione di quote, il pagamento da parte della Società a La Villa S.p.a. della somma di Euro 6.858.398,64 che sarà corrisposta entro sei mesi da oggi.L’operazione è stata sottoposta al previo parere del Comitato Parti Correlate, che ha espresso all’unanimità parere positivo al compimento della stessa.