Via libera del Consiglio europeo ai top jobs: von der Leyen, Costa e Kallas

(Teleborsa) - Blindato l'accordo dei leader Ue – confezionato da popolari, socialisti e liberali – sui top jobs, i ruoli di vertice delle principali istituzioni dell'Unione europea.viene proposta all'Eurocamera per un secondo mandato a capo della Commissione Ue. Il voto della Plenaria su von der Leyen è atteso a luglio. A questo voto è legato anche quello di: la premier estone è stata anche lei proposta dai leader europei come Alto Rappresentante per la politica estera. L'ex premier portoghesesuccederà, invece, a Charles Michel alla guida del Consiglio europeo. Per lui non serve la ratifica della Plenaria. Il sì alla triade che von der Leyen formerà per i prossimi cinque anni ha trovato la maggioranza qualificata, rafforzata, necessaria intorno al tavolo dell'Europa building.Ma, nonostante il negoziato serrato trainato dai popolari Ue per convincere anche l'esclusa Giorgia Meloni,astenendosi sul nome di von der Leyen e votando contro Kallas e Costa. "Penso che la proposta formulata da popolari socialisti e liberali sulle nomine Ue fosse sbagliata nel merito e nel metodo – ha detto–. Nel merito perché non è stata neanche vagamente anticipata da una discussione su quale debba essere il mandato da dare per chi ricopre questi incarichi a seguito di elezioni nelle quali i cittadini europei hanno chiesto una linea nuova e diversa per l'Ue. E nel metodo perché la logica che si è voluta imporre è quella di maggioranza-opposizione che secondo me non ha alcun senso nei massimi incarichi delle istituzioni europei perché è una logica che si sviluppa nel Parlamento. Lo considero un grande errore, una mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini europei e nel voto espresso da loro. Ho ritenuto di raccogliere l'indicazione dei cittadini non sostenendo questa proposta".visto che anche la Slovacchia alla fine ha votato a favore dei top jobs Ue. E perfinosul nuovo presidente del Consiglio europeo si è smarcato, tenendo fede alla sua filosofia di una Europa intergovernativa e non a immagine e somiglianza della Commissione. Loha un bersaglio, innanzitutto:È contro il loro metodo che la premier ce l'ha prima di tutto. Contro une planato sul vertice dei 27 senza possibilità di emendarlo. A nulla è servita la mediazione del Ppe e la moral suasion di, che al summit dei Popolari è tornato a chiedere una netta apertura ai Conservatori. A nulla, inoltre, sono servite le affermazioni dei leader europei, entrando all'Europa Building, sulla necessità di tenere l'Italia dentro l'intesa sui top jobs.si è detta "onorata" per la "fiducia" riposta in lei, su X ha indicato la strada per un futuro nel quale "garantire che l'Europa sia un partner globale efficace mantenere i nostri cittadini liberi, sicuri e prosperi". Una soddisfazione condivisa anche dache sempre via social ha assicurato, "con un grande senso di missione", il suo impegno "a promuovere l'unità tra i 27 Stati membri".