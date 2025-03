Siria, von der Leyen: "Aiuti Ue da 2,5 miliardi di euro per 2025 e 2026"

(Teleborsa) - Nel biennio 2025-26 l'Ue metterà in campo aiuti per 2,5 miliardi di euro per la Siria, in un momento cruciale per la transizione del paese. È quanto ha annunciato laalla"Per la prima volta la speranza dei siriani non è in pausa. La situazione – ha sottolineato– resta fragile ma abbiamo visto l'impegno dei siriani ad un governo inclusivo. I siriani hanno bisogno di maggiore sostegno, sia che si trovino ancora all'estero, sia che decidano di tornare a casa. L'Europa farà la sua parte".In mezzo a rinnovate speranze e sfide significative dopo la caduta del regime di Assad, l'Ue insieme ai partner regionali e internazionali, nonché alle autorità di transizione della Siria, ha ribadito il suo sostegno a unaIn una chiara dimostrazione del continuo sostegno dell'Ue,ha annunciato che l'Ue sta impegnando quasi 2,5 miliardi di euro per il 2025 e il 2026 per aiutare il processo di transizione della Siria e la ripresa socioeconomica del Paese, affrontando al contempo le urgenti esigenze umanitarie, sia all'interno della Siria che nelle comunità in Giordania, Libano, Iraq e Turchia.Per ill'Ue ha aumentato il suo impegno assunto all'ottava Conferenza di Bruxelles,per sostenere la popolazione all'interno della Siria, nonché i rifugiati siriani e le comunità vulnerabili in Libano, Giordania e Iraq. Inoltre, l'Ue ha impegnatoper questi paesi e ha promessoper sostenere i rifugiati siriani e le comunità vulnerabili in Turchia per il 2025 e il 2026."Oggi la comunità internazionale ha riaffermato la sua forte solidarietà con il popolo siriano in tutta la sua diversità. Gli impegni presi in questa conferenza – ha affermato la– sono più che impegni finanziari: sono un'ancora di salvezza per milioni di persone. Il futuro della Siria deve essere di dignità, opportunità e pace, e il sostegno promesso oggi ci avvicina a questa visione. L'Unione europea continuerà a sostenere il popolo siriano, non solo rispondendo alle urgenti esigenze umanitarie, ma aiutando a costruire un futuro giusto, inclusivo e stabile. Insieme, non stiamo solo offrendo aiuti: stiamo investendo nella speranza, nella resilienza e in un percorso verso una pace duratura".